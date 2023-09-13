جعجع بعد لقائه لودريان: المطلوب اليوم ليس الحوار إنما جلسة مفتوحة لانتخاب الرئيس

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أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان ان من عطّل انتخاب الرئيس حتى اليوم هو محور الممانعة.وشدد جعجع على ان الوقت الحالي هو لانتخاب رئيس للجمهورية وليس لتضييع الوقت بالحوارات التي هي قائمة كل اليوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.ورأى أن المطلوب اليوم ليس الحوار إنما جلسة مفتوحة لانتخاب الرئيس.