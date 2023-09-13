الإشتباكات تتصاعد في عين الحلوة.. إليكم آخر معطيات الوضع الميدانيّ!

ارتفعت حدّة الإشتباكات على كافة محاور القتال داخل مُخيّم عين الحلوة بين حركة "فتح" من جهة وجماعتيْ "الشباب المسلم" و "جند الشام" من جهة أخرى، وقالت معلومات "لبنان24" إنَّ المواجهات تتركزُ الآن في أحياء حطين، الرأس الأحمر، الصفصاف، التعمير التحتاني، البركسات.



وقالت مصادر ميدانيّة لـ"لبنان24" إنَّ المجموعات المُسلّحة بادرَت إلى إطلاق قذائف عشوائيّة من حي التعمير باتجاه البركسات، فيما اشتدَّ القتال في عند محور حطّين - الرأس الأحمر.



إلى ذلك، أفادت المعلومات عن سقوط قذيفة في نطاق مبنى الجامعة اللبنانية في صيدا، كما تحدثت المصادر أيضاً عن وصول الرصاص الطائش إلى كورنيش صيدا البحري وأحياء أخرى من المدينة.



وفي ظلّ الإشتباكات المُستمرة، إرتفعت حصيلة الجرحى اليوم إلى 8 أشخاص بينهم إصابة خطرة، كما أفيد أيضاً عن أن عدد الجرحى ضمّ إصابتين من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بعدما استهدفها مسلحون في حي البركسات.

من جهتها، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ الرصاص الطائش اخترقَ سيارة إطفاء تابعة لمركز الدفاع المدني في صيدا، بفعل الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة، وذلك أثناء قيام العناصر بإخماد حريق بالقرب من ثكنة الجيش، واقتصرت الأضرار على الماديات.

ولفتت الوكالة إلى أنّ الاشتباكات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص، نقل 6 منهم إلى مستشفى الهمشري في صيدا، فيما نقل القتيل السابع الى مستشفى الراعي.

بدوره، قال مدير الاتصالات في الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان عماد حلاق لوكالة الصحافة الفرنسية" إن "الاشتباكات خلفت مساء الأربعاء ستة قتلى و13 جريحا".

