Advertisement

لبنان

الإشتباكات تتصاعد في عين الحلوة.. إليكم آخر معطيات الوضع الميدانيّ!

Lebanon 24
13-09-2023 | 11:54
A-
A+
Doc-P-1107116-638302282571183263.jpg
Doc-P-1107116-638302282571183263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت حدّة الإشتباكات على كافة محاور القتال داخل مُخيّم عين الحلوة بين حركة "فتح" من جهة وجماعتيْ "الشباب المسلم" و "جند الشام" من جهة أخرى، وقالت معلومات "لبنان24" إنَّ المواجهات تتركزُ الآن في أحياء حطين، الرأس الأحمر، الصفصاف، التعمير التحتاني، البركسات. 

وقالت مصادر ميدانيّة لـ"لبنان24" إنَّ المجموعات المُسلّحة بادرَت إلى إطلاق قذائف عشوائيّة من حي التعمير باتجاه البركسات، فيما اشتدَّ القتال في عند محور حطّين - الرأس الأحمر. 

إلى ذلك، أفادت المعلومات عن سقوط قذيفة في نطاق مبنى الجامعة اللبنانية في صيدا، كما تحدثت المصادر أيضاً عن وصول الرصاص الطائش إلى كورنيش صيدا البحري وأحياء أخرى من المدينة.

وفي ظلّ الإشتباكات المُستمرة، إرتفعت حصيلة الجرحى اليوم إلى 8 أشخاص بينهم إصابة خطرة، كما أفيد أيضاً عن أن عدد الجرحى ضمّ إصابتين من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بعدما استهدفها مسلحون في حي البركسات. 
 
من جهتها، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ الرصاص الطائش اخترقَ سيارة إطفاء تابعة لمركز الدفاع المدني في صيدا، بفعل الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة، وذلك أثناء قيام العناصر بإخماد حريق بالقرب من ثكنة الجيش، واقتصرت الأضرار على الماديات.
 
ولفتت الوكالة إلى أنّ الاشتباكات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص، نقل 6 منهم إلى مستشفى الهمشري في صيدا، فيما نقل القتيل السابع الى مستشفى الراعي.
 
بدوره، قال مدير الاتصالات في الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان عماد حلاق لوكالة الصحافة الفرنسية" إن "الاشتباكات خلفت مساء الأربعاء ستة قتلى و13 جريحا".
 
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2023-09-13
14:30 | 2023-09-13
14:04 | 2023-09-13
14:00 | 2023-09-13
13:59 | 2023-09-13
13:42 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24