بسبب توتر عين الحلوة.. "الجامعة اللبنانية" في صيدا تُقفل أبوابها حتى الإثنين

Advertisement

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران في بيان "إقفال فروع الجامعة اللبنانية في صيدا حتى صباح الإثنين المقبل، نظراً إلى عدم استقرار الوضع الأمني في محيط فروعها بسبب استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة".وأشار إلى أن "الجامعة ستصدر بيانات لاحقة، تبعاً لتطور الأوضاع".