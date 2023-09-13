Advertisement

لبنان

رسالة من رئيس الوزراء العراقي إلى ميقاتي: مستمرّون بدعم لبنان من دون أي شروط

Lebanon 24
13-09-2023 | 12:14
A-
A+
Doc-P-1107125-638302296182746567.jpg
Doc-P-1107125-638302296182746567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نائب رئيس الحكومة العراقي محمد تميم عصر اليوم في السرايا، في حضور القائم باعمال سفارة العراق في لبنان امين نصراوي والنائب نبيل بدر.
 
Advertisement
وخلال الإجتماع، أبلغ تميم رئيس الحكومة رسالة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باستمرار دعم لبنان من دون أي شرط.
 
وشكر الرئيس ميقاتي العراق على وقوفه الدائم الى جانب لبنان في المجالات، كما شكر لرئيس الوزراء العراقي متابعته الدؤوبة للشؤون اللبنانية.

البنك الدولي
 
واستقبل رئيس الحكومة المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، في حصور الوزير السابق نقولا نحاس.وتم البحث في المشاريع المطروحة للتمويل من قبل البنك، 

خوري ورياشي
 
رئيس الحكومة اجتمع مع وزير العدل هنري خوري ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي وتسلم منهما اقتراح مرسوم "التوقيع الالكتروني" الذي سيعرض على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس شورى الدولة.
وأشار الوزيران إلى أنّ هذا الاقتراح هو خلاصة أكثر من عشرين جلسة عمل بين الوزارتين.
كذلك، استقبل ميقاتي النائب جهاد الصمد، ثم الوزير السابق عباس مرتضى، كما استقبل  بلدية طرابلس أحمد قمر الدين وعرض معه مطالب المدينة وشؤونها. 
وتمنى رئيس الحكومة تفعيل عمل البلدية وورش تأهيل الطرق.
 
------------------------------ 
 
صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي: 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2023-09-13
14:30 | 2023-09-13
14:04 | 2023-09-13
14:00 | 2023-09-13
13:59 | 2023-09-13
13:42 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24