رسالة من رئيس الوزراء العراقي إلى ميقاتي: مستمرّون بدعم لبنان من دون أي شروط

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نائب رئيس الحكومة العراقي محمد تميم عصر اليوم في السرايا، في حضور القائم باعمال سفارة العراق في لبنان امين نصراوي والنائب نبيل بدر.

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وخلال الإجتماع، أبلغ تميم رئيس الحكومة رسالة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باستمرار دعم لبنان من دون أي شرط.

وشكر الرئيس ميقاتي العراق على وقوفه الدائم الى جانب لبنان في المجالات، كما شكر لرئيس الوزراء العراقي متابعته الدؤوبة للشؤون اللبنانية.



البنك الدولي

واستقبل رئيس الحكومة المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، في حصور الوزير السابق نقولا نحاس.وتم البحث في المشاريع المطروحة للتمويل من قبل البنك،



خوري ورياشي

رئيس الحكومة اجتمع مع وزير العدل هنري خوري ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي وتسلم منهما اقتراح مرسوم "التوقيع الالكتروني" الذي سيعرض على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس شورى الدولة.

وأشار الوزيران إلى أنّ هذا الاقتراح هو خلاصة أكثر من عشرين جلسة عمل بين الوزارتين.

كذلك، استقبل ميقاتي النائب جهاد الصمد، ثم الوزير السابق عباس مرتضى، كما استقبل بلدية طرابلس أحمد قمر الدين وعرض معه مطالب المدينة وشؤونها.

وتمنى رئيس الحكومة تفعيل عمل البلدية وورش تأهيل الطرق.

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صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي: