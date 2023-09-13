Advertisement

لبنان

خبرٌ عن "اللينو" داخل عين الحلوة.. هل شنّ هجوماً عسكرياً خلال الإشتباكات؟

Lebanon 24
13-09-2023 | 12:22
A-
A+
Doc-P-1107126-638302298897321946.jpeg
Doc-P-1107126-638302298897321946.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت مصادر فلسطينيَّة لـ"لبنان24" الخبر المُتداول عن دخول مجموعة عسكريّة تابعة لمسؤول "تيار الإصلاح الديمقراطي في فتح" محمود عيسى المُلقّب بـ"اللينو" على خطّ الإشتباكات في مخيم عين الحلوة بين حركة "فتح" وجماعتيْ "جُند الشام" و "الشباب المسلم".
Advertisement
وأكدّت المصادر أنَّه لا صحة لما قيلَ عن أنّ "التيار" الذي يقوده "اللينو" فتحَ جبهة قتالية في حي الصفّوري الذي يسيطر عليه الأخير داخل مُخيم عين الحلوة، وقالت: "ما حصل اليوم في المنطقة المذكورة كان إشكالاً فردياً ولا علاقة له بتاتاً بالإشتباكات".
في غضون ذلك، أفادت المعلومات عن وفاة القياديّ في "التيار الإصلاحي" خالد أبو نعاج إثر إصابته جرَّاء الإشتباكات في المُخيم اليوم.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2023-09-13
14:30 | 2023-09-13
14:04 | 2023-09-13
14:00 | 2023-09-13
13:59 | 2023-09-13
13:42 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24