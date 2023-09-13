خبرٌ عن "اللينو" داخل عين الحلوة.. هل شنّ هجوماً عسكرياً خلال الإشتباكات؟

نفت مصادر فلسطينيَّة لـ"لبنان24" الخبر المُتداول عن دخول مجموعة عسكريّة تابعة لمسؤول "تيار الإصلاح الديمقراطي في فتح" محمود عيسى المُلقّب بـ"اللينو" على خطّ الإشتباكات في مخيم عين الحلوة بين حركة "فتح" وجماعتيْ "جُند الشام" و "الشباب المسلم".

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وأكدّت المصادر أنَّه لا صحة لما قيلَ عن أنّ "التيار" الذي يقوده "اللينو" فتحَ جبهة قتالية في حي الصفّوري الذي يسيطر عليه الأخير داخل مُخيم عين الحلوة، وقالت: "ما حصل اليوم في المنطقة المذكورة كان إشكالاً فردياً ولا علاقة له بتاتاً بالإشتباكات".

في غضون ذلك، أفادت المعلومات عن وفاة القياديّ في "التيار الإصلاحي" خالد أبو نعاج إثر إصابته جرَّاء الإشتباكات في المُخيم اليوم.