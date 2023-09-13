مصادر حركة "فتح" تكشفُ ما سيجري في عين الحلوة!

قالت مصادر مسؤولة في حركة "فتح" لـ"لبنان24" إنَّ "قوات الحركة تردّ على الهجمات التي تُشنّ ضدها في مُخيّم عين الحلوة"، مشيرة إلى أنّ "فتح" تدافع عن المُخيم وأهله في وجه جماعات مُسلحة لا تريدُ الإحتكام للشرعية اللبنانية وتسليم المطلوبين بجريمة إغتيال القيادي "الفتحاوي" اللواء أبو أشرف العرموشي.

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ولفتت المصادر إلى أنّ "الحركة لم تُحدّد حتى الآن ساعة الصفر لشنّ عملية عسكرية"، وقالت: "ما يجري اليوم هو أنَّ المجموعات المُسلّحة انتفضت ضدّ تعاون الدولة اللبنانية مع فتح وقرّرت شنّ هجماتها على أكثر من محورٍ قتاليّ".