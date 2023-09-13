Advertisement

لبنان

الأبيض: صحة المرأة أولوية

Lebanon 24
13-09-2023 | 12:50
A-
A+
Doc-P-1107144-638302328138279540.png
Doc-P-1107144-638302328138279540.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
ناقش وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض خلال اجتماع مع وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية برئاسة مديرته التنفيذية دكتورة نتاليا كنان،"المشاريع التي تقوم بها وزارة الصحة العامة في مجال المرأة الانجابية، ومنها مشروع تفعيل دور القابلات القانونيات لتقديم الرعاية للنساء الحوامل وأهمية دورهم في مراكز الرعاية الصحية الأولية."
Advertisement
 
وأكد الأبيض أن "هنالك نسبة عالية للولادات القيصرية في لبنان، وهذه القضية هي قيد معالجة مع الجهات المختصة، وهي ايضا تحتاج الى زيادة الثقافة الصحية والوعي عند المرضى بشكل عام والحوامل بشكل خاص."
 
وقال الابيض: "إن الإدارة في ظل الصعوبات، كما هو الحال في الوضع اللبناني، تحتاج إلى أن نتحلى بالسرعة والمرونة في التصرف، ولهذا السبب فإن الاستراتيجيات الواضحة والتنسيق الجيد مع شركائنا أمر مهم جدا".
 
من جهتها شددت كنان على أن "التعاون الذي تم بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان هو وسيلة جيدة لبناء الثقة كفريق واحد من أجل مواصلة العمل وتحقيق المزيد في خدمة المرأة والمجتمع".
 
 وذكرت أن "التنمية هي الحل الوحيد لتخطي الوضع الاقتصادي الصعب، مؤكدة أن  القطاع الشبابي مهم لمستقبل لبنان، معربة عن قلقها بشأن ارتفاع معدلات الهجرة في صفوفهم".
 
 وفي الختام أعرب الأبيض عن سعادته بـ "العمل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مع التأكيد على ضرورة الانخراط والعمل معا خصوصا في المشاريع التي تطال  صحة المرأة"، معبرا عن أن "هناك أملا وأن ما تعمل عليه الوزارة يستحق النضال من أجله".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2023-09-13
14:30 | 2023-09-13
14:04 | 2023-09-13
14:00 | 2023-09-13
13:59 | 2023-09-13
13:42 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24