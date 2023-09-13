الأبيض: صحة المرأة أولوية

ناقش وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض خلال اجتماع مع وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية برئاسة مديرته التنفيذية دكتورة نتاليا كنان،" المشاريع التي تقوم بها وزارة الصحة العامة في مجال المرأة الانجابية ، ومنها مشروع تفعيل دور القابلات القانونيات لتقديم الرعاية للنساء الحوامل وأهمية دورهم في مراكز الرعاية الصحية الأولية."

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وأكد الأبيض أن "هنالك نسبة عالية للولادات القيصرية في لبنان، وهذه القضية هي قيد معالجة مع الجهات المختصة، وهي ايضا تحتاج الى زيادة الثقافة الصحية والوعي عند المرضى بشكل عام والحوامل بشكل خاص."



وقال الابيض: "إن الإدارة في ظل الصعوبات، كما هو الحال في الوضع اللبناني، تحتاج إلى أن نتحلى بالسرعة والمرونة في التصرف، ولهذا السبب فإن الاستراتيجيات الواضحة والتنسيق الجيد مع شركائنا أمر مهم جدا".



من جهتها شددت كنان على أن "التعاون الذي تم بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان هو وسيلة جيدة لبناء الثقة كفريق واحد من أجل مواصلة العمل وتحقيق المزيد في خدمة المرأة والمجتمع".

وذكرت أن "التنمية هي الحل الوحيد لتخطي الوضع الاقتصادي الصعب، مؤكدة أن القطاع الشبابي مهم لمستقبل لبنان، معربة عن قلقها بشأن ارتفاع معدلات الهجرة في صفوفهم".