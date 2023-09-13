"نموذجٌ من الفلتان" في مغدوشة.. هذا ما يجري خلال إشتباكات عين الحلوة!

أسِفت بلدية مغدوشة لعدم التزام المواطنين بتعليمات وتحذيرات القوى الأمنية بعدم التجمهر عند مدخل كوع سيطرة المنطرة لمشاهدة الإشتباكات والأحداث في مخيم عين الحلوة، وقالت: " أمام هذا النموذج من الجهل والفلتان، تعلن بلدية مغدوشة عدم مسؤوليتها عن أي حادث قد يتعرض له هؤلاء الشبان بتصرفهم الطائش وتضع الموضوع مجدداً في عهدة الأجهزة الأمنية التي لا تتوانى في كل مرة عن اتخاذ كافة الاجراءات لمنع هذه الظاهرة".

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