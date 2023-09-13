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لبنان

"نموذجٌ من الفلتان" في مغدوشة.. هذا ما يجري خلال إشتباكات عين الحلوة!

Lebanon 24
13-09-2023 | 13:16
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أسِفت بلدية مغدوشة لعدم التزام المواطنين بتعليمات وتحذيرات القوى الأمنية بعدم التجمهر عند مدخل كوع سيطرة المنطرة لمشاهدة الإشتباكات والأحداث في مخيم عين الحلوة، وقالت: "أمام هذا النموذج من الجهل والفلتان، تعلن بلدية مغدوشة عدم مسؤوليتها عن أي حادث قد يتعرض له هؤلاء الشبان بتصرفهم الطائش وتضع الموضوع مجدداً في عهدة الأجهزة الأمنية التي لا تتوانى في كل مرة عن اتخاذ كافة الاجراءات لمنع هذه الظاهرة".
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وختمت: "إنّ بلدية مغدوشة تدعو أهل البلدة الى الاستمرار في توخي الحذر والابتعاد عن الشرفات المطلة وعدم التواجد في الطرقات والساحات نظراً لاستمرار تساقط الرصاص الطائش وتتمنى عليهم التصرف بحكمة حفاظاً على
سلامة الجميع".
 
 
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