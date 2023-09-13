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لبنان

محافظ الجنوب: تمديد إقفال جميع إدارات سرايا صيدا بسبب توتر عين الحلوة

Lebanon 24
13-09-2023 | 13:28
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أعلن محافظ الجنوب منصور ضو في بيان، اليوم الأربعاء، تمديد إقفال جميع إدارات سرايا صيدا الحكوميّ يومي الخميس والجمعة، وذلك بسبب التطورات الأمنية التي يشهدها مخيم عين الحلوة.
 
 
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لبنان

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