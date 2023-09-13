محافظ الجنوب: تمديد إقفال جميع إدارات سرايا صيدا بسبب توتر عين الحلوة

أعلن محافظ الجنوب منصور ضو في بيان، اليوم الأربعاء، تمديد إقفال جميع إدارات سرايا صيدا الحكوميّ يومي الخميس والجمعة، وذلك بسبب التطورات الأمنية التي يشهدها مخيم عين الحلوة.

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