دعوة سعودية للنواب السنة.. وهؤلاء هم المستثنون منها

أفادت معلومات "الجديد" أن حراكاً سعودياً منتظراً من خلال الاجتماع الذي دعا اليه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لثلاثة وعشرين نائبا سنيا ويحضره الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان.

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وأشارت المعلومات إلى أن المدعوين الى اللقاء نواب سنة من مختلف الاتجاهات السياسية والدعوة استثنت فقط نائبي حزب الله ينال الصلح وملحم الحجيري والنائب جهاد الصمد.

كما وأن الدعوة استثنت أيضا نائبة التغيير حليمة قعقور التي امتنعت دوما عن حضور اجتماعات ذات طابع طائفي، كما ولم تستثن الدعوة السعودية نائب كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم.