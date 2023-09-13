عبد الله: هناك كلام عالي اللهجة حول التقسيمات الإدارية في البلد

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وأضاف عبد الله خلال اجتماع لجنة الإدارة والعدل : "هذا الموضوع مطروح على بساط البحث، وبما أن مجلس النواب هو الموقع الطبيعي لمناقشة مسائل كهذه، واستنادا إلى أنه كانت هناك لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الإدارة والعدل ناقشت هذه المسائل ووصلنا إلى ما كان مقبولا بالحد الأدنى".وتمنى عبدلله من رئيس اللجنة النائب جورج عدوان "استرجاع هذا الملف إلى المكان الطبيعي، أي لجنة الإدارة والعدل، كي لا تحصل اجتهادات كبيرة فيه وربما أمور أخرى، ومناقشته بوجود كل الكتل النيابية، لأن هذا الموضوع وطني بامتياز ولا نريد أن يتم استثماره في أماكن أخرى".