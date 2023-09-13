Advertisement

لبنان

عبد الله: هناك كلام عالي اللهجة حول التقسيمات الإدارية في البلد

Lebanon 24
13-09-2023 | 13:15
A-
A+
Doc-P-1107148-638302341686474956.png
Doc-P-1107148-638302341686474956.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله أن "هناك كلاماً عالي اللهجة ومتنوع الانتماءات حول إعادة النظر في التقسيمات الإدارية في البلد، أي ما يحكى عن لا مركزية إدارية وإدارية موسعة، ومالية موسعة وفدرالية، وهناك وسائل إعلام تسوق لهذا الموضوع  بشكل واضح".
Advertisement

وأضاف عبد الله خلال اجتماع لجنة الإدارة والعدل : "هذا الموضوع مطروح على بساط البحث، وبما أن مجلس النواب هو الموقع الطبيعي لمناقشة مسائل كهذه، واستنادا إلى أنه كانت هناك لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الإدارة والعدل ناقشت هذه المسائل ووصلنا إلى ما كان مقبولا بالحد الأدنى".

وتمنى عبدلله من رئيس اللجنة النائب جورج عدوان "استرجاع هذا الملف إلى المكان الطبيعي، أي لجنة الإدارة والعدل، كي لا تحصل اجتهادات كبيرة فيه وربما أمور أخرى، ومناقشته بوجود كل الكتل النيابية، لأن هذا الموضوع وطني بامتياز ولا نريد أن يتم استثماره في أماكن أخرى".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2023-09-13
14:30 | 2023-09-13
14:04 | 2023-09-13
14:00 | 2023-09-13
13:59 | 2023-09-13
13:42 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24