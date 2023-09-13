"تيار الإصلاح في فتح" يُعلن مقتل القائد العسكري خالد أبو النعاج في عين الحلوة

أعلن "تيار الاصلاح الديمقراطي" في حركة فتح لبنان في بيان، اليوم الأربعاء، مقتل القائد العسكري في التيّار خالد أبو النعاج إثر "عملية غدرٍ وإطلاق نار" داخل مُخيم عين الحلوة.

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واتّهم "تيار الإصلاح" مجموعة مخترقة في الأمن الوطني يقودها المدعو شادي زيد بتنفيذ عملية الإغتيال"، مشيراً إلى أنّ "تلك المجموعة مرتبطة بأجندات خارجية وتسعى الى تدمير المخيم واجهاض كل محاولات التهدئة وعودة الحياة الى طبيعتها، الامر الذي ادى الى استشهاد خالد أبو النعاج".



وأضاف: "لقد تعاملت مجموعاتنا مع مصادر النيران وتم القضاء على مطلقي النار بين قتيل وجريح وقد عملت قيادة التيار على عودة الهدوء والاستقرار".

كذلك، ذكر التيار أنّ قيادته تلقت إتصالاً من السفير اشرف دبور، الذي أكد أن "هذه المجموعة مخترقة ومرتبطة بالمشاريع الهدامة التي تطال مخيمنا".