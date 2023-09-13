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لبنان

أمين عام "الجماعة الإسلاميّة" بحث مع أبو مرزوق أوضاع عين الحلوة

Lebanon 24
13-09-2023 | 13:42
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استقبل الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ محمد طقوش، في مركز الجماعة في بيروت نائب رئيس حركة حماس في الخارج الدكتور موسى أبو مرزوق، على رأس وفد من الحركة، حيث شرح أبو مرزوق المساعي التي قامت بها قيادة حماس من أجل وقف الاقتتال في مخيم عين الحلوة.
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كذلك، وضع الأمين العام في صورة الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع القيادات الفلسطينية الأخرى من أجل وقف إطلاق النار في المخيم وإعادة بناء ما تهدم خلال المواجهات الأخيرة.
 
وتطرق أبو مرزوق إلى "التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة"، مشيراً إلى "بطولات المجاهدين في الضفة الغربية المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية".
 
من جهته رحب طقوش بـ"توصل القيادات الفلسطينية إلى اتفاق يجنب مخيم عين الحلوة المزيد من المآسي والتهجير والتدمير"، مُشدداً على "ضرورة الأخذ على أيدي أي عابث بأمن المخيم وأمن مدينة صيدا وتاليا لبنان".
وأشار إلى أن "الجماعة ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع شرارة الاقتتال تحركت بكل الاتجاهات من أجل وقف النار وتأمين سلامة أبناء المخيم"، مؤكداً "وقوف الجماعة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب قضيته المحقة والعادلة، وتعتبر هذه القضية قضيتها بل قضية العرب والمسلمين الأولى".
 
ونوه طقوش بـ"صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال"، مشيداً بـ"أداء المقاومة الفلسطينية التي أكدت سقوط خيار التسوية ونحن نعيش اليوم ذكرى توقيع اتفاق أوسلو المشؤوم".
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