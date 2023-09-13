جنبلاط إستقبل السّفير البرازيلي في كليمنصو

استقبل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" السابق وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفير البرازيلي تارسيزيو كوستا، وكان عرض لآخر التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.

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