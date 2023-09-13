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لبنان

جنبلاط إستقبل السّفير البرازيلي في كليمنصو

Lebanon 24
13-09-2023 | 13:59
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استقبل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" السابق وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفير البرازيلي تارسيزيو كوستا، وكان عرض لآخر التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.
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وليد جنبلاط

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