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لبنان

بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
13-09-2023 | 14:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89590 و89800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 89450 و89750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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لبنان

إقتصاد

دولار

السوق الموازية

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