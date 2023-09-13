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لبنان

مولوي عرض مع تميم العلاقات العراقية – اللبنانية والتقى سفيرة الاتحاد الأوروبي و7 نواب

Lebanon 24
13-09-2023 | 14:04
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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مكتبه، نائب رئيس الحكومة العراقي محمد تميم، يرافقه القائم بسفارة العراق في لبنان أمين نصراوي والنائب نبيل بدر.
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وخلا اللقاء، تم البحث في العلاقات العراقية - اللبنانية على المستويات كافة.

كذلك، التقى مولوى سفيرة الإتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، كما استقبل على التوالي النواب: نعمة افرام، أكرم شهيب، آلان عون، هادي أبو الحسن، شربل مارون، محمد سليمان، وعبد العزيز الصمد، وبحث معهم في شؤون مناطقهم على المستويات الإنمائية والخدماتية.

والتقى المولوي الوزير السابق وليد الداعوق وبحث معه في الأوضاع العامة، كما التقى نقيب الصحافة عوني الكعكي.
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