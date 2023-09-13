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لبنان

معلومة عن أحد أبرز المطلوبين في عين الحلوة.. هل قُتِل هيثم الشعبي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-09-2023 | 14:30
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كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ أمير جماعة "جُند الشام" هيثم الشعبي تعرّض للإصابة بيده قبل أيام جرّاء الإشتباكات الأخيرة في مخيم عين الحلوة، نافيةً ما قيل عن أنّ المطلوب المذكور قد قُتل إثر المواجهات المسلحة داخل المخيم.
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ولفتت المصادر إلى أنَّ الشعبي ما زال مُتحصناً داخل أحد المنازل في حيّ التعمير التحتاني مع عددٍ كبيرٍ من المُقاتلين.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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