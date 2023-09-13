بالفيديو.. شاهدوا ماذا حصل في سماء طرابلس هذه الليلة

تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق تحليق طيران حربي على علوّ مُنخفض فوق مدينة طرابلس.

كذلك، أفاد بعض المتابعين بأنَّ أصواتاً قوية سُمعت خلال تحليق تلك الطائرات.

وكانت مدينة طرطوس السورية تعرّضت، اليوم الأربعاء، لعدوانٍ إسرائيلي إستهداف مواقع دفاع جوية سورية وأسفر عن مقتل عسكريين إثنين وإصابة آخرين بجروح.

وقال مصدر عسكري لسانا إنه وفي تمام الساعة 17:22 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفاً بعض مواقع الدفاع الجوي في طرطوس.