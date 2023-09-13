صواريخ مرّت فوق لبنان.. إسرائيل تضربُ حمص في سوريا! (فيديو)

حلّقت طائرات اسرائيلية مقابل سواحل لبنان باتجاه وسط سوريا، حيث أطلقت صواريخها على حافظة حمص، بحسب "الميادين".

وكان ناشطون تناقلوا عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق تحليق طيران حربي على علوّ مُنخفض فوق مدينة طرابلس.



كذلك، أفاد بعض المتابعين بأنَّ أصواتاً قوية سُمعت خلال تحليق تلك الطائرات.



وقبل العدوان على حمص، كانت مدينة طرطوس السورية تعرّضت، اليوم الأربعاء، لعدوانٍ إسرائيلي آخر إستهداف مواقع دفاع جوية سورية وأسفر عن مقتل عسكريين إثنين وإصابة آخرين بجروح.



وقال مصدر عسكري لسانا إنه وفي تمام الساعة 17:22 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفاً بعض مواقع الدفاع الجوي في طرطوس.