25
o
بيروت
24
o
طرابلس
30
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ربط
Lebanon 24
13-09-2023
|
17:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
تربط مصادر مصرفية بين إلغاء بعض تعاميم الحاكم السابق لمصرف لبنان وبدء العمل بمنصة بلومبورغ التي انضم إليها لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي خلال اجتماعه بلودريان: بداية الحل للأزمة الراهنة في لبنان يقضي بانتخاب رئيس جديد واتمام الاصلاحات الاقتصادية لوضع البلد على سكة التعافي
Lebanon 24
ميقاتي خلال اجتماعه بلودريان: بداية الحل للأزمة الراهنة في لبنان يقضي بانتخاب رئيس جديد واتمام الاصلاحات الاقتصادية لوضع البلد على سكة التعافي
14/09/2023 05:51:03
14/09/2023 05:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجيه: النزوح السوريّ خطر داهم على الاقتصاد والهوية اللبنانية
Lebanon 24
فرنجيه: النزوح السوريّ خطر داهم على الاقتصاد والهوية اللبنانية
14/09/2023 05:51:03
14/09/2023 05:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
منصوري: حال المراوحة الحاضر يؤدى إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم إلى عزل لبنان دولياً
Lebanon 24
منصوري: حال المراوحة الحاضر يؤدى إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم إلى عزل لبنان دولياً
14/09/2023 05:51:03
14/09/2023 05:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي من مجلس النواب: نحن في مرحلة صعبة واقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي وهو ما سيعرض لبنان الى الكثير من المخاطر اذا ما تم اقرار اعادة هيكلة للمصارف
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي من مجلس النواب: نحن في مرحلة صعبة واقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي وهو ما سيعرض لبنان الى الكثير من المخاطر اذا ما تم اقرار اعادة هيكلة للمصارف
14/09/2023 05:51:03
14/09/2023 05:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
اقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما أغرقت العاصفة "دانيال" ليبيا... لبنان سيتأثر بحالة عدم إستقرار هذا ما كشفه الاب ايلي خنيصر عن الطقس
Lebanon 24
بعدما أغرقت العاصفة "دانيال" ليبيا... لبنان سيتأثر بحالة عدم إستقرار هذا ما كشفه الاب ايلي خنيصر عن الطقس
09:02 | 2023-09-13
13/09/2023 09:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
13/09/2023 12:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حدد زمانها ومكانها.. العالم الهولندي يغرّد مجددا عن زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام
Lebanon 24
حدد زمانها ومكانها.. العالم الهولندي يغرّد مجددا عن زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام
00:39 | 2023-09-13
13/09/2023 12:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي حديث الجمهور.. شاهدوا كم كبرت (صورة)
Lebanon 24
ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي حديث الجمهور.. شاهدوا كم كبرت (صورة)
00:40 | 2023-09-13
13/09/2023 12:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان سعودي شهير يدخل القفص الذهبي.. وجمال عروسه اللبنانية حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
فنان سعودي شهير يدخل القفص الذهبي.. وجمال عروسه اللبنانية حديث الجمهور (صور)
02:50 | 2023-09-13
13/09/2023 02:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:04 | 2023-09-13
عين الحلوة "ينفجر" مجددا.. وعزام الأحمد يتهم "أياد خارجية"
22:07 | 2023-09-13
موفد قطري في بيروت 20 أيلول لاستكمال مهمة لودريان باسم اللجنة الخماسية
22:08 | 2023-09-13
محادثات الناقورة: لا اتفاق على نقاط التحفّظ
22:42 | 2023-09-13
الأولويّة لمواجهة حزب الله على الملف الرئاسي
22:41 | 2023-09-13
توقّف قسري للقضاة عن العمل
22:38 | 2023-09-13
لودريان يحمل نتائج جولته إلى "الخماسية" والرئاسة رهن التوصيات
فيديو
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
14/09/2023 05:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
14/09/2023 05:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
14/09/2023 05:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24