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لبنان
في شرق صيدا.. ترقبوا ما سيفعله الجيش
Lebanon 24
13-09-2023
|
17:06
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:
"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 14، 16، 25، 26 و9/2023/29، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00، بإجراء تمارين تدريبية في المباني المهجورة - كفرفالوس (شرق صيدا)، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة".
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