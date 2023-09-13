في شرق صيدا.. ترقبوا ما سيفعله الجيش

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 14، 16، 25، 26 و9/2023/29، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00، بإجراء تمارين تدريبية في المباني المهجورة - كفرفالوس (شرق صيدا)، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة".