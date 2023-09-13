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لبنان
حذر
Lebanon 24
13-09-2023
|
17:23
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يحاذر نواب حزبيون من الخوض في مواعيدهم وحركتهم اليومية لاعتبارات تتعلق بنمط العلاقات الداخلية ومع الجهات المعنية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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