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لبنان

الأمم المتحدة دشنت وحكومة اليابان مركزا مجتمعياً في طرابلس

Lebanon 24
14-09-2023 | 01:00
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إفتتح كل من "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"، و"منظمة الأمم المتحدة الدولية للطفولة -اليونيسف" و"هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين" و"تمكين المرأة" (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، و"صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأمن البشري" وحكومة اليابان وبلدية طرابلس، المركز المجتمعي "مركزنا"، وهو متعدد الأهداف أعيد تأهيله وتنشيطه أخيراً في منطقة الشلفة، في مدينة طرابلس.
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واشار بيان الى انه "بعد إعادة التأهيل الكاملة،  أصبح بإمكان المركز المجتمعي "مركزنا" تقديم الخدمات الأساسية للنساء والأطفال، بما في ذلك الأنشطة اللامنهجية للأطفال والفئة الشابة، ضمن بيئة آمنة وشاملة. وتتضمّن  الأنشطة المحددة رفع مستوى الوعي حول الحماية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتوفير الدفاع عن النفس ودروس الأبوة والأمومة الإيجابية، وورش النجارة وغيرها".

واوضح البيان انه "تم تنفيذ هذه المبادرة في إطار المشروع المشترك بعنوان "استجابة متعددة القطاعات للأزمة الإنسانية في طرابلس من خلال نهج الأمن البشري" الذي يهدف إلى زيادة أمن أفراد المجتمع المضيف واللاجئين/ات الذين/اللواتي يعيشون/ن في المناطق المعرضة للخطر في طرابلس. يتم تنفيذ المشروع الذي تدعمه حكومة اليابان من خلال "صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأمن البشري" من قبل "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" و"اليونيسيف" و"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" إلى جانب الشركاء المنفذين وهم جمعية "الفيحاء" الذين يديرون "المركز المجتمعي" و"التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني" و"مؤسسة رينيه معوض". ويساهم المشروع بشكل مباشر في تحسين حياة سكان منطقة "الشلفة"، حيث يعتبر المركز المجتمعي "مركزنا" بمثابة مساحة حيوية ونابضة بالحياة للمجتمع، ومن المتوقع أن يستمر في إفادة السكان لسنوات عديدة قادمة".
 
المصدر: الوكالة الوطنية

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