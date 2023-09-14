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لبنان

حملة جديدة ضدّ "حزب الله".. هذا مضمونها!

Lebanon 24
14-09-2023 | 01:15
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ربطَت مصادر مقربة من "حزب الله" حملة الإتهامات التي سِيقت ضدّ الحزب بشأن تهريب مسؤولين عبر مطار رفيق الحريري الدوليّ بما أقدم عليه العدو الإسرائيليّ لناحية الحديث عن مطار للحزب في الجنوب وبينَ المطلب الذي حملته قوى المعارضة لجهة إعادة تفعيل مطار القليعات.
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وبحسب المصادر، فإنّ "حملة المطار" التي تستهدفُ "حزب الله" الآن مشبوهة وتأتي في سياق متزامنٍ، وسألت: "ما الهدف منها؟ لماذا فُتح الحديث عن كل المطارات الآن بهذا الشكل؟".
وتابعت: "هناك من يريدُ القول إنَّه يجب أن يتم تطويق الحزب داخلياً وعدم السماح لأي شخصٍ ينضوي تحت لوائه بمغادرة لبنان عبر المطار الدولي.. فهل هذا الأمرُ معقول ومقبول؟ المطلب هذا أصلاً ليس جديداً ولكن الحزب سيتعاملُ معه بالحكمة المطلوبة كما يفعل دائماً".

لبنان

خاص

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