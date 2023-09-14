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لبنان

"دولارات فريش" من هؤلاء في لبنان.. ما علاقة عين الحلوة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-09-2023 | 01:30
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حُكِي أنَّ عدداً من الجمعيّات يسعى للدخول على خطّ مساعدة النازحين الفلسطينيين من مُخيم عين الحلوة وذلك من خلال الإشارة إلى أنَّ هناك متمولين على إستعداد لإرسال "دولارات فريش" لتقديم المساعدات العينيّة.
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وبحسب مصادر متابعة للأحداث في المخيم الفلسطينيّ، فإنَّ العديد من المعنيين حالياً بملف إغاثة النازحين وإيوائهم اتجهوا للعمل مع جمعيات معروفة وموثوقٌ بها ولديها خبرة في التعامل مع النازحين، متجاهلين جهات أخرى لم تطرح مشاريع جدية للمساعدة.
وأشارت المصادر إلى أنَّ تلك الجمعيات يتمّ تمويلها من مصادر مختلفة ويجري توظيف الأموال التي تحصلُ عليها بالتنسيق مع الجهات التي تعمل معها ميدانياً، موضحةً أنَّ وكالة "الأونروا" تتابع عن كثب كافة التفاصيل المرتبطة بالنازحين سواء في المدارس أو ضمن التجمعات التي يتواجدون فيها في مدينة صيدا.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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