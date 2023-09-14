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لبنان
التصعيد الاسرائيلي في سوريا: رد غير مباشر
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-09-2023
|
01:45
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اعتبرت مصادر مطلعة ان التصعيد الذي تقوم به اسرائيل من خلال الغارات المكثفة التي تنفذها في سوريا، يأتي رداً على التصعيد الذي يقوم به "حزب الله" من داخل الاراضي اللبنانية في الاسابيع الاخيرة.
وتقول المصادر "إن تل ابيب عاجزة عن القيام بأي خطوة عسكرية تجاه الحزب في لبنان، لكنها لا تستطيع السكوت على الخطوات التي يقوم بها مثل إنشاء المطار او نصب الخيمتين في مزارع شبعا، لذلك فهي تسعى الى اقامة توازن عبر قصف سوريا".
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ومن الواضح، بحسب المصادر نفسها، "ان اسرائيل استهدفت امس نقاطا مرتبطة حلفاء ايران بشكل مباشر، وليس مواقع محددة للجيش السوري، وهذا بحد ذاته له دلالة ميدانية مهمة".
المصدر: لبنان 24
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