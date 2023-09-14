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لبنان

في صيدا.. هذا ما شهدته المصارف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-09-2023 | 02:15
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ بعض المصارف في صيدا سيبقى مُغلقاً اليوم بسبب إشتباكات مُخيّم عين الحلوة.
وأوضحت المصادر أنَّ العمليات الإداريّة الداخلية داخل المصارف المُغلقة ستبقى قائمة ومُستمرّة وذلك في سبيلِ تلبيةِ شؤون المواطنين.
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المصدر: لبنان 24
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