في صيدا.. هذا ما شهدته المصارف

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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ بعض المصارف في صيدا سيبقى مُغلقاً اليوم بسبب إشتباكات مُخيّم عين الحلوة.وأوضحت المصادر أنَّ العمليات الإداريّة الداخلية داخل المصارف المُغلقة ستبقى قائمة ومُستمرّة وذلك في سبيلِ تلبيةِ شؤون المواطنين.