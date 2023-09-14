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لبنان

الأهالي غير مستعدّين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-09-2023 | 02:45
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مع بدء العام الدراسيّ الجديد في بعض المدارس الخاصّة، يقول العديد من أولياء التلاميذ أنّهم ليسوا مستعدّين بعد لإرسال أولادهم إلى الصفوف، بسبب الإرتفاع الكبير في الأقساط بالدولار، علماً أنّ الكثير من الأهالي يعملون في إدارات الدولة، ورواتبهم تتراوح بين 70 إلى 200 دولار.
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كذلك، يشكو الأهالي من غلاء الكتب المدرسيّة والقرطاسيّة، وقد أصبحت أسعارها بالدولار أيضاً، وتختلف كثيراً بين العامين الماضي والحاليّ.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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