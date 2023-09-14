على اوتوستراد الميناء.. هذا ما حصل صباح اليوم

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أدى حادث سير وقع صباح اليوم بين شاحنة وفان على اوتوستراد بيروت بإتجاه الميناء بالقرب من سبينس الى اصابة سائق الفان بكسور عديدة في مختلف انحاء جسمه.وعلى الفور حضرت فرق الصليب الاحمر الى المكان وعملت على اسعاف الجريح ونقله الى المستشفى للعلاج.