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لبنان

زيارة خاطفة.. قائد الجيش في صيدا

Lebanon 24
14-09-2023 | 02:07
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تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون صباح اليوم اللواء الأول في الجيش في صيدا حيث تابع تفاصيل ما يجري في المنطقة، لا سيما الأحداث الدائرة في مخيم عين الحلوة.
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قائد الجيش

جوزف عون/

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