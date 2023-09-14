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لبنان
زيارة خاطفة.. قائد الجيش في صيدا
Lebanon 24
14-09-2023
|
02:07
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تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون صباح اليوم اللواء الأول في الجيش في صيدا حيث تابع تفاصيل ما يجري في المنطقة، لا سيما الأحداث الدائرة في مخيم عين الحلوة.
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قائد الجيش
جوزف عون/
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