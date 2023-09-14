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لبنان
توقيف رئيس بلدية القليعات العكارية يغضب الأهالي.. وهذا ما يحصل أمام مفرزة حلبا القضائية
Lebanon 24
14-09-2023
|
04:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن اجواء من التوتر والغضب تسود امام مفرزة حلبا القضائية في عكار من قبل عدد من اهالي منطقة القليعات، إثر توقيف رئيس بلدية المنطقة احمد محمد محمد وعدد من وجهاء القليعات لدى الاجهزة الامنية بعد استدعائهم الى التحقيق منذ ايام.
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تجدر الإشارة إلى أن التوقيفات جاءت على خلفية نزاع بين اهالي البلدة من جهة وآل فخر الدين من جهة أخرى بسبب قطعة أرض.
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