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لبنان

عملية خطف وسرقة بقوة السلاح.. هذا ما حصل مع "الياس" ابن الـ 24 عاماً

Lebanon 24
14-09-2023 | 04:28
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أقدم ليل أمس مجهول يعاونه أحد الأشخاص يستقل سيارة رباعية الدفع من نوع "اكس 5" لون فضي على خطف السوري الياس ابراهيم خيشة 24 عاماً بينما كان قادماً من كوريا الجنوبية عبر مطار رفيق الحريري الدولي الى سوريا وسلبه بقوة السلاح هواتفه الخلوية وحقيبة تحتوي على اغراضه الشخصية وقام برميه على الطريق الدولية قرب الصيدلية الزراعية في الطيبة بعلبك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
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ولاحقا قام خيشة بالادعاء في مخفر الطيبة على اثنين، وقدرت المسروقات بحوالي ٣٥٠٠ دولار اميركي.


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