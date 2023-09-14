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لبنان

إطلاق نار يستهدف محل بوظة "بشير" في ساحة النور (صور)

Lebanon 24
14-09-2023 | 04:44
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تعرّض محل بوظة "بشير" ليل امس في محلة ساحة النور طرابلس لإطلاق نار من قبل مجهولين ما ادى الى تحطم الواجهات الزجاجية فيما الاضرار اقتصرت على الماديات ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وبحسب ما افادت مصادر فان اطلاق النار جاء على خلفية اشكال بين عامل داخل المحل وشخص آخر.
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