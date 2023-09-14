إطلاق نار يستهدف محل بوظة "بشير" في ساحة النور (صور)

Advertisement

تعرّض محل بوظة "بشير" ليل امس في محلة ساحة النور طرابلس لإطلاق نار من قبل مجهولين ما ادى الى تحطم الواجهات الزجاجية فيما الاضرار اقتصرت على الماديات ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وبحسب ما افادت مصادر فان اطلاق النار جاء على خلفية اشكال بين عامل داخل المحل وشخص آخر.