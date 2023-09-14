انخفاض طفيف في درجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل اضافي وبسيط في المناطق الجبلية والداخلية، ويتكون ضباب محلي على المرتفعات مساء.

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت بين 24 و 32 درجة، وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، حيث تبقى ضمن معدلاتها الموسمية.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل اضافي وبسيط في المناطق الجبلية والداخلية، ويتكون ضباب محلي على المرتفعات مساء.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية واستقرارها على الساحل، ويتشكل الضباب في الفترة المسائية على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 27 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70%.



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,20.

-ساعة غروب الشمس:18,47.