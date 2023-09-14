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لبنان

الراعي يلتقي لودريان وشيا في بكركي

Lebanon 24
14-09-2023 | 05:28
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في الصرح البطريركي في بكركي. وقد استمر اللقاء قرابة الساعة.

وغادر لودريان الصرح البطريركي دون الإدلاء بأي تصريح.
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ووصلت منذ بعض الوقت، السفيرة الاميركية دوروثي شيا الى الصرح البطريركي، للقاء البطريرك الراعي.
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