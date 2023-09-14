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لبنان
منذ يوم أمس... ما سبب زحمة السير في الضنية؟
Lebanon 24
14-09-2023
|
05:41
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تشهد طريق الضنية عند نقطة عشاش، منذ يوم أمس، زحمة سير خانقة.
وبحسب المعلومات، فإنّ الزحمة ناتجة عن تبديل بعض العناصر المنتشرة للجيش في المحلة.
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