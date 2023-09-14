وفاة والدة الزميلة بترا رزق

تُوفيت السيّدة ماري شديد بطرس والدة الزميلة في موقع "لبنان 24" بترا رزق.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم غد الجمعة، في صالة رعية مار ضومط - جران. وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده حتى الساعة السابعة مساء، ويوم السبت إبتداءً من الساعة 11 قبل الظهر حتى الساعة 6.30 مساء، حيث تُختم بقداس المرافقة.

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أسرة "لبنان 24" تتقدّم من الزميلة بترا رزق بأحرّ التعازي.