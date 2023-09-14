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لبنان

دريان عرض مع نائب رئيس الحكومة العراقي شؤوناً لبنانية وعربية

Lebanon 24
14-09-2023 | 06:12
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 إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، نائب رئيس الحكومة العراقي محمد تميم، في حضور القائم بأعمال سفارة العراق في لبنان أمين نصراوي والنائب نبيل بدر، وتم البحث في الشؤون اللبنانية والعربية.
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وشكر المفتي دريان العراق على مساعدته لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها.
كذلك استقبل دريان، النائب غسان سكاف، الذي قال بعد اللقاء: "التقيت اليوم سماحة المفتي للتهنئة بتمديد ولايته، وشددنا على الدور الوطني الذي لعبته هذه الدار في الأزمات في الماضي وما زالت، ونحن نعول على حكمة سماحته لإخراج لبنان من الأزمة التي هو فيها".

واضاف: "التقينا اليوم مبعوث الرئيس الفرنسي الوزير جان ايف لو دريان و أرى ان حظوظ اختراق الأزمة الرئاسية في لبنان أصبحت افضل اليوم بسبب التطورات الخارجية".
 
 
وتابع: "علينا كلبنانيين أن نتحرك داخليا، وان نلتقط هذه الفرصة وان نستغل التطورات الخارجية من اجل إنقاذ لبنان، فعلا وضع اليوم لبنان على مرتبة اعلى في مستوى الأولويات الخارجية، ويجب ان نلتقط هذه الفرصة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. وقدمنا ورقة للوزير لو دريان من اجل الحث على الدعوة لانتخاب رئيس جمهورية، ونحن كنا قد طلبنا من دولة الرئيس بري ان يقوم بدعوة مع تاريخين: الدعوة الأولى للحوار الوطني بجولات حوارية متتالية لمدة سبعة أيام. والتاريخ الثاني هو دعوة المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة انتخاب ودورات متتالية. اذن جلسات حوارية متتالية لسبعة أيام، ثم جلسة في دورات متتالية الى حين انتخاب رئيس جمهورية من دون إسقاط النصاب ومهما كانت نتائج الجولات الحوارية".
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