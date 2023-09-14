لجنة تقصي الحقائق النيابية استمعت الى رئيس قسم المحاسبة في وزارة الشباب والرياضة

التأمت لجنة تقصي الحقائق النيابية المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب الأعضاء: بيار بو عاصي، رائد برو، جهاد بقرادوني، وضاح الصادق، الياس حنكش، وذلك للاستماع في ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي الى رئيس مصلحة الشباب في وزارة الشباب والرياضة جوزف سعد الله، والذي كان رئيس قسم المحاسبة في الوزارة عام ٢٠٠٣.

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وستتابع اللجنة اجتماعاتها في الأيام المقبلة للإنتهاء من المرحلة الاولى المتعلقة بوزارة الشباب والرياضة، لتنتقل الى المرحلة الثانية المتعلقة بمجلس الإنماء والإعمار.