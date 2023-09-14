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لبنان

حريق بسري يتمدّد.. ويهدّد المنازل في بلدة بسابا

Lebanon 24
14-09-2023 | 07:15
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شب حريق كبير في خراج أحراج منطقة بسري في إقليم الخروب، وقد وامتدّ الى خراج بلدة بسابا، مهدداً المنازل التي لامستها النيران، وسط مناشدات ونداءات من اهالي المنطقة للمساعدة في اخماد النيران.

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وقد حضرت الى بسابا سيارات اطفاء للدفاع المدني، وعناصر من الجيش لمساعدة شبان البلدة في السيطرة على الحريق. (الوكالة الوطنية)
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