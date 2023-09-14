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لبنان

مصادر: كل الاحتمالات واردة عند برّي

Lebanon 24
14-09-2023 | 07:12
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قالت مصادر إنّ "رئيس مجلس النواب نبيه برّي ينتظر محصّلة لقاءات الموفد الفرنسي جان إيف لودريان وليس مستبعداً أن يزور عين التينة مجدداً قبل مغادرته لبنان غداً وفي ضوء ما يتوصل إليه يُقرّر برّي الخطوات المقبلة".
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وأضافت المصادر للـ"أم تي في"، أنّ "كل الاحتمالات واردة عند برّي ومن بينها جلسة مفتوحة بدورات متتالية إذا قبل الأفرقاء بفكرة الحوار ولودريان لم يأتِ على ذكر الأسماء معه والدعوة إلى جلسة انتخابية الأسبوع المقبل قد تكون مستبعدة".
 
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