صباح اليوم... الجيش أوقف عدداً كبيراً من السوريين داخل منزلٍ وهذا ما كانوا يُخطّطون له

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش أحبط صباح اليوم، عملية تهريب لأشخاص بطريقة غير شرعيّة، وأوقف 48 سورياً، كانوا داخل أحد المنازل في بلدة القرقف في عكار، ويستعدّون للهرب عبر البحر.