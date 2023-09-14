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لبنان

صباح اليوم... الجيش أوقف عدداً كبيراً من السوريين داخل منزلٍ وهذا ما كانوا يُخطّطون له

Lebanon 24
14-09-2023 | 08:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش أحبط صباح اليوم، عملية تهريب لأشخاص بطريقة غير شرعيّة، وأوقف 48 سورياً، كانوا داخل أحد المنازل في بلدة القرقف في عكار، ويستعدّون للهرب عبر البحر.
 
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