Advertisement

لبنان

منيمنة: اللجنة مصممة للذهاب الى النهاية في ملف "انكربت"

Lebanon 24
14-09-2023 | 07:33
A-
A+
Doc-P-1107419-638303041795682678.png
Doc-P-1107419-638303041795682678.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المكلفة تقصّي الحقائق في مشروع النظام المتكامل المتعلق بإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية والملاحقات الإلكترونية ولوحات التسجيل، جلستها الأولى قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور الأعضاء.
Advertisement

وبعد الجلسة، قال منيمنة: "هذه اللجنة أُقرت أمس وعقدنا اليوم أول جلسة لدراسة منهجية العمل التي سنبدأ بالتحضير لها. وفي ما يتعلق بجلسة اليوم، كانت دراسة للمحاور الأساسية لتقصي الحقائق بدءًا من موضوع دفتر الشروط لجهة التلزيم وكيف استطاعت شركة "انكربت" ابتزاز المرفق العام وكيف تم ايقاف المرفق العام بشكل تعسفي، والمحور الثالث له علاقة بعملية العقد والتلزيم، كان النقاش من النواب واقتراحات حول هذه المنهجية، واعطى الجميع رأيه بضرورة التعجيل في تقصّي الحقائق والشفافية ومواكبة الراي العام لهذه اللجنة. سيكون هناك عملية تعجيل واتفقنا ان يتم  وضع مسودة منهجية لعمل اللجنة حتى يتم اقرارها داخل اللجنة".

ختم:" اللجنة مصممة للذهاب الى النهاية في هذا الملف، واي سوء استعمال للعقد سنكاشف الراي العام، وتكون سابقة يؤسس لها بعمل وشفافية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:06 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2023-09-14
05:00 | 2023-09-14
04:30 | 2023-09-14
02:00 | 2023-09-14
10:50 | 2023-09-14
10:42 | 2023-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24