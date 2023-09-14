انعقد إجتماعان حتى الان للجنة المشتركة بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" لدرس إقتراح اللامركزية المالية الموسعة التي طرحها "التيار".

وفي الاجتماعين، حضر عن "التيار": النائب آلان عون، الوزير السابق غابي ليون، مستشار النائب جبران باسيل أنطوان قسطنطين، والمحامي طوني عبود. وعن "حزب الله" حضر: النائب علي فياض ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله.

Advertisement

لقاءان ايجابيان، هكذا وصفتهما مصادر المجتمعين، فبعدما خاض الفريقان في الاجتماع الأول في الاطار العام للامركزية ومبادئها وإشكاليتها انطلاقاً من اقتراح القانون الذي يتم درسه في اللجنة الفرعية في مجلس النواب، عرض كل من جهته أفكاره، ليصار لاحقاً إلى الغوص في بنوده والتفاصيل. "علماً أن الأمور غير مقفلة لناحية القبول بالطرح"، تقول المصادر.

وفي الاجتماع الثاني الذي انعقد الأربعاء، تُشير مصادر المجتمعين إلى أن البحث يكمن حالياً في مرتكزات اللامركزية والناحية البنيوية السياسية وأن النقاش تقدّم. كما أن ثمة نقاط تفاهم بين الطرفين، في انتظار الغوص أكثر في نقاط تعتبر صعبة وحساسة بعض الشيء لناحية الارتباط ما بين الدولة المركزية والوضع المالي للمناطق وتقسيماتها. على أن يصار بعد الاتفاق على هذه النقاط، الى بحث بقية المواد التي تعتبر أقل تعقيداً.

وتشير المصادر إلى أن "وتيرة الاجتماعات لا بأس بها وأن الفريقين حريصان على التوصل الى تفاهم واتفاق حيال اللامركزية، وسيعقد الاجتماع الثالث الأسبوع المقبل، علماً أن التفاهم الرئاسي بين الطرفين سيلي هذا النقاش أو الاتفاق".