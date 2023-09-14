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لبنان

الملف الرئاسي اللبناني بين البخاري وسفير قطر الجديد

Lebanon 24
14-09-2023 | 09:03
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استقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، في مقر إقامته في اليرزة اليوم، سفير قطر الجديد لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. 

ووفقاً لبيان صادر عن السفارة السعودية، رحب السفير بخاري بنظيره القطري متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة سفيرا لبلاده لدى لبنان، كما جرى استعراض العلاقات الثنائية الاخوية بين البلدين الشقيقين. 
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واستعرض اللقاء" آخر تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية لاسيما الملف الرئاسي اللبناني وضرورة إنجازه ليعود لبنان بلدا فاعلا في محيطه العربي والاقليمي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
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