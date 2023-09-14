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لبنان

الجميّل التقى فرونِتسكا: على الفريق الآخر الخروج من منطق الفرض

Lebanon 24
14-09-2023 | 09:29
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 التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا، وتركز البحث على موضوعي الانتخابات الرئاسية والدعوات الى الحوار.

وقد حضر اللقاء عضو المكتب السياسي الدكتور الآن حكيم، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله.
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واكد الجميل موقف الكتائب الذي "يعتبر ان لبنان واقع في قبضة ميليشيا مسلحة عطلت مؤسساته وألغت القواعد الديمقراطية فيه وتنفذ انقلاباً موصوفاً للسيطرة على البلد".

وشرح رئيس الكتائب لزائرته ان "حزب الله وحلفاءه يعملون على شراء الوقت بانتظار تبدل موازين القوى لفرض مرشحهم لرئاسة الجمهورية واتمام السيطرة على البلد".
 
وشدد على " ضرورة ان يخرج الفريق الآخر من منطق الفرض الذي ينتهجه ويلاقي المساعي التي تبذلها المعارضة للخروج من الأفق المسدود".
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