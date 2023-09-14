اللواء ابراهيم بحث وعضو اللجنة المركزية في "فتح" بالأوضاع في عين الحلوة

استقبل اللواء عباس إبراهيم مفوض العلاقات الوطنية، وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام الأحمد يرافقه سفير فلسطين أشرف دبور.



وتم البحث خلال اللقاء، في الأوضاع الراهنة في مخيم عين الحلوة، وضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار يجنب اللاجئين الفلسطينيين أزمة جديدة قد يكون من ورائها إضاعة حق العودة.

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