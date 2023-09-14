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لبنان

الدولار ينخفض في هذه الأثناء... ما هي تسعيرته؟

Lebanon 24
14-09-2023 | 10:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 89300 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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