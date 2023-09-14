بدران وقّع اتفاقية تعاون مع الصليب الأحمر

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وقّع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسّام بدران، اتفاقية تعاون مع رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، وذلك في مبنى الإدارة المركزية – المتحف.ولفت الدكتور الزغبي إلى أن" هدف الاتفاقية الأساسي هو توثيق التعاون مع الجامعة اللبنانية في ميادين عدة وتظهير صورة التكامل وتحصين وزرع المبادىء الإنسانية العالمية والقيم والعطاء في نفوس جيل الشباب".من جهته، أكد بدران أن "الاتفاق مع جمعية الصليب الأحمر اللبناني هو ثمرة لقاءات وزيارات متبادلة، علمًا أن التعاون بين مؤسّستينا قائم منذ فترة طويلة سواء من خلال نادي الشبيبة التابع للصليب الأحمر في المجمتع الجامعي – الحدث أو دورات الإسعافات الأولية التي تُنظّم دورياً في بعض الكليات، كما مواكبة فرق الإسعافات للنشاطات والتجمعات التي تتم في الجامعة ولا سيَّما خلال جائحة كورونا".وقال: "ثلاثة مؤسسات تحمل في قلبها النابض إسم لبنان، تجهدُ لتصنع من الضعفِ قوة لحماية لبنان واللبنانيين من كل جهلٍ أو مرض أو خطر وهي الجامعة اللبنانية والصليب الأحمر اللبناني والجيش اللبناني.. هي مؤسساتٌ على امتداد الوطنِ ولكل الوطن.. فتحية إكبارٍ لهذه المؤسسات الثلاثة التي تحمي لبنانَ من كل سوءٍ".ولفت إلى أن" اتفاقية اليوم هي إتفاقية إطار عامة تعبر عن رغبة الفريقين بالعمل المشترك، لكننا نتطلع الى توسيع رقعة التعاون والمساحات المشتركة من خلال التواصل واللقاءات الدورية بحيث تقوم الجامعة بوضع إمكاناتها العلمية والأكاديمية كما الشبابية لدعم الصليب الأحمر بحسب إحتياجاته في مجالات التعاون الواسعة ولكل كلية في خصوصياتها نقاط تلاق وتعاون".وتمنى على الصليب الأحمر اللبناني أن" يحضر أكثر في الجامعة من خلال أقسامه المختلفة ونشاطاته الإجتماعية والصحية والإنسانية، وتطوير أطر التعاون مع الكليات المختلفة بما يخدم أهداف الفريقين واحتياجاتهما".ولفت إلى أنه "ستتم مراجعة وتوسيع وتطوير بنود إتفاقية الإطار مع الصليب الأحمر سنويا وبشكل دوري لتتناسب مع حاجات وإمكانيات كل مؤسسة ضمن الأطر القانونية لكل منها".