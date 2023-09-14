ضو تقدّم بسؤال للحكومة حول حقوق السحب الخاصة

كتب النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة "إكس" :"انطلاقًا من مبدأ الشفافية في ظل استمرار الهدر من دون أي خطة استراتيجية أو إطار قانوني، تقدّمتُ بسؤال موجّه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل حول ‎حقوق السحب الخاصة SDR التي حصل عليها لبنان بمجموع 1.139 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في أيلول 2021 وكل ما تمّ صرفه حتى تاريخه. ونتوقّع ان كل المبلغ قد تم صرفه".

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